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Парламент Финляндии большинством голосов проголосовал за подачу заявки на членство в НАТО

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Финляндия уверенно движется в НАТО

Парламент Финляндии большинством голосов проголосовал за подачу заявки на членство в НАТО

nasha-germania

Новина українською

Парламент Финляндии абсолютным большинством голосов поддержал подачу заявки на членство своей страны в НАТО.

Об этом пишет "Европейская правда", ссылаясь на Helsingin Sanomat.

За подачу заявки проголосовали 188 депутатов, только 8 были против. Никто из депутатов не удержался, трое отсутствовали на заседании.

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"Сильная поддержка со стороны парламента руководства государства в продвижении членства Финляндии в НАТО. За то, чтобы подать заявку на членство, высказались 188 депутатов, против – 8. Долгая и стабильная линия внешней политики и политики безопасности, стремящаяся к консенсусу, действует и сегодня ", – прокомментировала результат голосования премьер Санна Марин.

Президент Саули Нииностио, по которому финальное решение о подаче заявки, вероятнее всего примет его дистанционно, находясь с визитом в Швеции по приглашению короля Карла XVI Густава.

Если заявка будет подана и получит одобрение в парламентах всех стран-членов НАТО, для финального утверждения снова состоится голосование в парламенте Финляндии.

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