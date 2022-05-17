путин продолжает обвинять Запад в разжигании войны в Украине
Мантра диктатора
Getty Images
Президент россии владимир путин заявил, что все происходящее вокруг Украины связано с непродуманной политикой Запада.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на заявление путина на совещании, посвященном нефтяной отрасли
"Все, что происходит сегодня, в том числе, к большому сожалению, вокруг Украины, связано с непродуманной политикой так называемого коллективного Запада, который на протяжении десятилетий игнорировал абсолютно законные беспокойства россии в сфере обеспечения своей безопасности и всячески поощрял националистические неофашистские элементы в киевском руководстве", - заявил путин.
По словам президента страны-агрессора, Запад якобы "пренебрежительно относился к проблемам, которые были на юго-востоке Украины и, в сущности, в течение 8 лет способствовал продолжению боевых действий, предпринятых киевским режимом".
Он также добавил, что санкции на нефтегазовых рынках, которые якобы якобы "под давлением американского сюзерена" вводят против россии, приводят к энергетической инфляции в самых западных странах, но они "вместо признать свои ошибки", сваливают все на россию.
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