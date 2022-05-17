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путин продолжает обвинять Запад в разжигании войны в Украине

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Мантра диктатора

путин продолжает обвинять Запад в разжигании войны в Украине

Getty Images

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Президент россии владимир путин заявил, что все происходящее вокруг Украины связано с непродуманной политикой Запада.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на заявление путина на совещании, посвященном нефтяной отрасли

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"Все, что происходит сегодня, в том числе, к большому сожалению, вокруг Украины, связано с непродуманной политикой так называемого коллективного Запада, который на протяжении десятилетий игнорировал абсолютно законные беспокойства россии в сфере обеспечения своей безопасности и всячески поощрял националистические неофашистские элементы в киевском руководстве", - заявил путин.

По словам президента страны-агрессора, Запад якобы "пренебрежительно относился к проблемам, которые были на юго-востоке Украины и, в сущности, в течение 8 лет способствовал продолжению боевых действий, предпринятых киевским режимом".

Он также добавил, что санкции на нефтегазовых рынках, которые якобы якобы "под давлением американского сюзерена" вводят против россии, приводят к энергетической инфляции в самых западных странах, но они "вместо признать свои ошибки", сваливают все на россию.

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В статье: война с Россией
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