ЕС не принял механизм оплаты газа рублями
Операторам запретили открывать счета в рублях
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Европейская комиссия в пятницу разослала странам ЕС обновленные рекомендации по приобретению российского газа. В них говорится, что открытие рублевых счетов по требованию россии будет противоречить санкционному режиму, пишет Лига, ссылаясь на Bloomberg.
Импортеры могут открывать в Газпромбанке счета, но только в валюте контракта – евро или долларах, и они должны четко заявлять о закрытии трансакции после внесения платежа.
"Все, что выходит за пределы открытия счета в валюте контракта, осуществление платежа на этот счет и публикации заявления о том, что вы считаете платеж завершенным, противоречит санкциям", – сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
В пояснении комиссии сказано, что санкции Евросоюза "не препятствуют экономическим операторам открывать банковские счета в определенном банке для платежей [...] в валюте, указанной в контрактах".
"Операторы должны четко заявить, что намерены выполнять свои обязательства по действующим контрактам и считать свои контрактные обязательства по платежам выполненными путем оплаты в евро или долларах в соответствии с этими контрактами", – пояснила ЕК.
Напомним, что в конце марта на фоне санкций, введенных против россии из-за развязанной ею войны в Украине, владимир путин подписал указ о продаже газа "недружественным странам" за рубли. Чтобы заплатить за газ, западные страны должны открыть рублевые счета в Газпромбанке.
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