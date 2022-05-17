В Кронштадте горела первая советская атомная подлодка

В Кронштадте во время огневых работ на атомной подводной лодке К-3 "Ленинский комсомол" произошло "задымление", сообщает российский пропагандистский источник "Интерфакс".

"Задымление", а попросту пожар, ликвидировали, поскольку рядом дежурили сотрудники МЧС. Персонал эвакуировали.

В декабре 2021 года Кронштадтский морской завод поставил АПЛ К-3 "Ленинский комсомол" - первую советскую атомную подлодку - в док, где субмарину ремонтируют и готовят к музеефикации.