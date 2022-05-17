В Кронштадте горела первая советская атомная подлодка
Как говорят на россии - задымление
В Кронштадте во время огневых работ на атомной подводной лодке К-3 "Ленинский комсомол" произошло "задымление", сообщает российский пропагандистский источник "Интерфакс".
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"Задымление", а попросту пожар, ликвидировали, поскольку рядом дежурили сотрудники МЧС. Персонал эвакуировали.
В декабре 2021 года Кронштадтский морской завод поставил АПЛ К-3 "Ленинский комсомол" - первую советскую атомную подлодку - в док, где субмарину ремонтируют и готовят к музеефикации.
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