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В Кронштадте горела первая советская атомная подлодка

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Как говорят на россии - задымление

В Кронштадте горела первая советская атомная подлодка

Новина українською

В Кронштадте во время огневых работ на атомной подводной лодке К-3 "Ленинский комсомол" произошло "задымление", сообщает российский пропагандистский источник "Интерфакс".

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"Задымление", а попросту пожар, ликвидировали, поскольку рядом дежурили сотрудники МЧС. Персонал эвакуировали.

В декабре 2021 года Кронштадтский морской завод поставил АПЛ К-3 "Ленинский комсомол" - первую советскую атомную подлодку - в док, где субмарину ремонтируют и готовят к музеефикации.

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В статье: война с Россией
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