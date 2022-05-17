Минобороны: Другой формулы спасения военных из Азовстали, чем нынешняя, не может быть

В Минобороны Украины подчеркивают, что другой формулы спасения украинских защитников "Азовстали", чем используемая сейчас, не может быть.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге в Медиацентре "Украина - Укринформ" 17 мая. Ее слова передает Украинская правда.

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"Операция будет проводиться до возвращения этих лиц на подконтрольную Украине территорию. Так же мы сообщали, что военная деблокада, к сожалению, невозможна в этой ситуации, и другой формулы спасения, чем та, которая используется сейчас, не может быть. Это был единственный выход. Мы должны еще раз вспомнить, что защитники Мариуполя – это и Национальная гвардия, это и Национальная полиция, это пограничники, это Вооруженные силы Украины, в частности, это 36 бригада морской пехоты, это территориальная оборона Мариуполя, и они свою боевую задачу полностью выполнили", - заявила Маляр.

Также Маляр подчеркнула, что операция по спасению продолжается.