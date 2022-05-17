"Зрелище, на которое можно смотреть вечно". ВСУ уничтожили ЗРК Бук оккупантов с обслугой - ВИДЕО
Очень хорошо горят ЗРК врага
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские воины уничтожили самоходно-зенитный ракетный комплекс "Бук" вместе с обслугой. Видео с поля боя обнародовали в сети, сообщает "Суспільне Житомир".
В боевой операции приняли участие артиллеристы 95 отдельной десантно-штурмовой бригады совместно с 4 отдельной танковой бригадой, 27 реактивной артиллерийской бригадой и специалистами Житомирского военного института имени С. П. Королева.
"Очень хорошо горят ЗРК врага. Зрелище, на которое можно смотреть вечно. Все оккупанты, которые приехали в Украину, чтобы принести сюда "русский мир", навсегда останется на нашей священной земле", - говорится в сообщении.
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