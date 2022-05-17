"Эту блевань пока не перепишешь, в отпуск не отпустят" - на россии полицейских учат "правильно" воспринимать войну в Украине
Все должно быть идейно выверенно
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С февраля Министерство внутренних дел рф усилило пропаганду среди сотрудников. Занятия, на которых раньше объяснились нововведения в законодательстве и обсуждалась текущая работа, стали посвящаться войне в Украине. Об этом сообщает издание "Медиазона".
Правоохранителей учат "правильно" воспринимать вторжение России в Украину. Им оказывают патриотические фильмы, выступления Владимира Путина и Александра Лукашенко. Сотрудников заставляют конспектировать содержание лекций и могу проверить служебные тетради, в которые заносится эта "информация".
Российские полицейские возмущаются этим нововведением. По словам одного из собеседников издания, за отсутствие конспекта могут не отпустить в отпуск.
"Вот эту блевань пока не перепишешь, в отпуск не отпустят", — говорит действующий сотрудник петербургской полиции.
"Это дурка, которой я раньше не видел. Были конкретные занятия, что-то новое узнавал", - заявил изданию бывший полицейский из Ростовской области.
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