"Эту блевань пока не перепишешь, в отпуск не отпустят" - на россии полицейских учат "правильно" воспринимать войну в Украине

С февраля Министерство внутренних дел рф усилило пропаганду среди сотрудников. Занятия, на которых раньше объяснились нововведения в законодательстве и обсуждалась текущая работа, стали посвящаться войне в Украине. Об этом сообщает издание "Медиазона".

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Правоохранителей учат "правильно" воспринимать вторжение России в Украину. Им оказывают патриотические фильмы, выступления Владимира Путина и Александра Лукашенко. Сотрудников заставляют конспектировать содержание лекций и могу проверить служебные тетради, в которые заносится эта "информация".

Российские полицейские возмущаются этим нововведением. По словам одного из собеседников издания, за отсутствие конспекта могут не отпустить в отпуск.

"Вот эту блевань пока не перепишешь, в отпуск не отпустят", — говорит действующий сотрудник петербургской полиции.

"Это дурка, которой я раньше не видел. Были конкретные занятия, что-то новое узнавал", - заявил изданию бывший полицейский из Ростовской области.