Госдума рф завтра рассмотрит решение о запрете обмена украинских бойцов с Азовстали
Рассматривать будут завтра, 18 мая
Полк Азов
Госдума РФ 18 мая будет рассматривать проект определения о запрете обмена украинских бойцов с "Азовстали".
Российские депутаты поддержали соответствующее предложение главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова, сообщает РИА "Новости".
"Комитет по обороне предлагает включить завтра в порядок работы Государственной думы рассмотрение проекта постановления по поручению главы Государственной думы о недопущении обмена "нацистских преступников", - предложил глава комитета Госдумы по защите Андрей Картаполов на пленарном заседании.
Депутаты поддержали соответствующее предложение.
Напомним, что накануне в СМИ появилась информация о вывозе украинских защитников с "Азовстали" на подконтрольные РФ территории ОРДО.
Официальный Киев заявляет, что эвакуация защитников Азовстали -
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