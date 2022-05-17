Госдума рф завтра рассмотрит решение о запрете обмена украинских бойцов с Азовстали

Госдума РФ 18 мая будет рассматривать проект определения о запрете обмена украинских бойцов с "Азовстали".

Российские депутаты поддержали соответствующее предложение главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова, сообщает РИА "Новости".

"Комитет по обороне предлагает включить завтра в порядок работы Государственной думы рассмотрение проекта постановления по поручению главы Государственной думы о недопущении обмена "нацистских преступников", - предложил глава комитета Госдумы по защите Андрей Картаполов на пленарном заседании.

Депутаты поддержали соответствующее предложение.

Напомним, что накануне в СМИ появилась информация о вывозе украинских защитников с "Азовстали" на подконтрольные РФ территории ОРДО.