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Госдума рф завтра рассмотрит решение о запрете обмена украинских бойцов с Азовстали

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Рассматривать будут завтра, 18 мая

Госдума рф завтра рассмотрит решение о запрете обмена украинских бойцов с Азовстали

Полк Азов

Новина українською

Госдума РФ 18 мая будет рассматривать проект определения о запрете обмена украинских бойцов с "Азовстали".

Российские депутаты поддержали соответствующее предложение главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова, сообщает РИА "Новости".

"Комитет по обороне предлагает включить завтра в порядок работы Государственной думы рассмотрение проекта постановления по поручению главы Государственной думы о недопущении обмена "нацистских преступников", - предложил глава комитета Госдумы по защите Андрей Картаполов на пленарном заседании.

Депутаты поддержали соответствующее предложение.

Напомним, что накануне в СМИ появилась информация о вывозе украинских защитников с "Азовстали" на подконтрольные РФ территории ОРДО.

Официальный Киев заявляет, что эвакуация защитников Азовстали - это первый шаг к их освобождению путем обмена.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Интерфакс

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