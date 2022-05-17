Верховный суд рф может признать Азов террористической организацией
Иск будет рассмотрен в конце мая
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Генеральная прокуратура россии подала запрос на внесение полка "Азов" в список террористических организаций в российский Верховный суд, сообщает "Интерфакс".
Иск будет рассмотрен в конце мая.
"Минюст России информирует, что административное дело о признании "Азова" террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая в здании Верховного суда рф", – говорится в сообщении.
Ранее спикер госдумы рф володин поручил комитету по вопросам обороны подготовить
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