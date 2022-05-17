Верховный суд рф может признать Азов террористической организацией

Генеральная прокуратура россии подала запрос на внесение полка "Азов" в список террористических организаций в российский Верховный суд, сообщает "Интерфакс".

Иск будет рассмотрен в конце мая.

"Минюст России информирует, что административное дело о признании "Азова" террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая в здании Верховного суда рф", – говорится в сообщении.