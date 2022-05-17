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Верховный суд рф может признать Азов террористической организацией

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Иск будет рассмотрен в конце мая

Верховный суд рф может признать Азов террористической организацией

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральная прокуратура россии подала запрос на внесение полка "Азов" в список террористических организаций в российский Верховный суд, сообщает "Интерфакс".

Иск будет рассмотрен в конце мая.

"Минюст России информирует, что административное дело о признании "Азова" террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая в здании Верховного суда рф", – говорится в сообщении.

Ранее спикер госдумы рф володин поручил комитету по вопросам обороны подготовить запрет обмена бойцов полка "Азов", которые выходят из "Азовстали". По договоренностям их вчера начали вывозить на территорию "ЛДНР".

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В статье: война с Россией
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Источник:
Интерфакс

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