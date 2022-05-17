Мариупольский горсовет опубликовал видео эвакуации раненых бойцов из Азовстали

Мариупольский городской совет обнародовал видео эвакуации раненых защитников Мариуполя из "Азовстали".

На записи, чье авторство не указывается, люди в камуфляже и с белыми повязками (вероятно, российские военные, - прим.) обыскивают раненых и бойцов, которые несут их на носилках.

В конце видео показано, что раненым делают перевязку. На последних кадрах украинские бойцы – в автобусах.

Напомним, что вице-премьер Ирина Верещук отметила, что гуманитарная операция по спасению украинских защитников Мариуполя продолжается.

В интересах сохранения жизней, вчера, 16 мая, были эвакуированы 52 тяжелораненых украинских военнослужащих.

Отмечается, что после стабилизации их состояния планируется обмен на российских военнопленных.