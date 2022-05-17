Мариупольский горсовет опубликовал видео эвакуации раненых бойцов из Азовстали
В дальнейшем планируется их обмен на российских военнопленных
фото из свободных источников
Мариупольский городской совет обнародовал видео эвакуации раненых защитников Мариуполя из "Азовстали".
На записи, чье авторство не указывается, люди в камуфляже и с белыми повязками (вероятно, российские военные, - прим.) обыскивают раненых и бойцов, которые несут их на носилках.
В конце видео показано, что раненым делают перевязку. На последних кадрах украинские бойцы – в автобусах.
Напомним, что вице-премьер
В интересах сохранения жизней, вчера, 16 мая, были эвакуированы 52 тяжелораненых украинских военнослужащих.
Отмечается, что после стабилизации их состояния планируется обмен на российских военнопленных.
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