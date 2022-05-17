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Мариупольский горсовет опубликовал видео эвакуации раненых бойцов из Азовстали

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В дальнейшем планируется их обмен на российских военнопленных

Мариупольский горсовет опубликовал видео эвакуации раненых бойцов из Азовстали

фото из свободных источников

Новина українською

Мариупольский городской совет обнародовал видео эвакуации раненых защитников Мариуполя из "Азовстали".

На записи, чье авторство не указывается, люди в камуфляже и с белыми повязками (вероятно, российские военные, - прим.) обыскивают раненых и бойцов, которые несут их на носилках.

В конце видео показано, что раненым делают перевязку. На последних кадрах украинские бойцы – в автобусах.

Напомним, что вице-премьер Ирина Верещук отметила, что гуманитарная операция по спасению украинских защитников Мариуполя продолжается.

В интересах сохранения жизней, вчера, 16 мая, были эвакуированы 52 тяжелораненых украинских военнослужащих.

Отмечается, что после стабилизации их состояния планируется обмен на российских военнопленных.

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В статье: война с Россией
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