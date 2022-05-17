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Если путин загрузнет в Украине, он может напасть на Грузию - CNN

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Нужна будет быстрая победоносная война

Если путин загрузнет в Украине, он может напасть на Грузию - CNN

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Американский ученый Линкольн Митчелл в комментарии CNN высказал мнение, что из-за неудач российской армии в Украине путин может отдать приказ напасть на Грузию.

Как он объясняет, такие действия нужны для российского диктатора, чтобы хоть где-то показать скорую победу армии РФ. путин уверен, что Грузия – это оптимальный вариант для этого.

"Несколько ученых и активистов указали, что если путин погрязнет в Украине, ему понадобится где-нибудь быстрая победа, и он может перекинуться на Грузию", - заявил Митчелл.

Как отмечает издание, также Митчелл рассказал, что президент Грузии Саломе Зурабишвили в разговоре с ним сообщила о ее обеспокоенности насчет возможного вторжения РФ в ее страну.

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По ее словам, нынешнее политическое напряжение в стране обострилось после начала вторжения в Украину. Приближенные к правительству политики призывают избегать войны, но оппозиция считает, что власть сильно преувеличивает попытки усмирить агрессора.

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В статье: война с Россией
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Источник:
CNN

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