Противник продолжает вести наступление в Восточной оперативной зоне - сводка Генштаба за 17 мая
Сводка Генштаба ВСУ за 17 мая
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Генштаб ВСУ озвучил оперативную информацию по состоянию по российскому вторжению на 18.00 17.05.2022.
Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной оперативной зоне. Враг продолжил наносить ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Львовской, Черниговской и Сумской областях.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и состоянии войск противника не зафиксировано.
В целях недопущения переброски подразделений наших войск на Сиверском направлении командование вооруженных сил российской федерации продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения из состава Восточного военного округа. С территории Российской Федерации враг обстреливает населенные пункты на территории Сумской и Черниговской областей.
На Харьковском направлении подразделения противника основные усилия сосредоточиваются на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск к государственной границе Украины.
На Славянском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку и доукомплектование войск и накопление запасов с целью подготовки к наступлению в направлении Славянска. Враг пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Довгенькое, успеха не имел.
На Донецком направлении группировка противника пытается вести наступательные действия вдоль всей линии столкновения, обстреливает населенные пункты из артиллерии. В районах Бахмута, Клинового, Соледара и Волчоярки противник нанес ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35. Также враг вел воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10".
На Северодонецком направлении при поддержке артиллерии оккупанты пытаются вести наступление в направлении населенных пунктов Боровеньки и Северодонецк.
На Бахмутском направлении противник пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел, отошел.
На Авдеевском направлении враг проводил штурмовые действия с целью взятия под контроль участка дороги Новобахмутовка – Новоселовка Вторая, успеха не имел.
На Кураховском направлении, при поддержке огня артиллерии и авиации, ведет наступление на населенный пункт Новомихайловка, бои продолжаются.
Подразделения оккупантов предприняли неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Марьинка.
В Мариуполе враг основные усилия сосредотачивал на блокировке наших подразделений в районе завода "Азовсталь".
На Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях противник активных боевых действий не вел. Одновременно противник осуществляет инженерное оборудование второй линии обороны.
Корабельные группировки противника в акватории Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции районов боевых действий и блокированию гражданского судоходства.
На временно оккупированной территории Крыма продолжаются меры восстановления боеспособности российских подразделений, понесших значительные потери.
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