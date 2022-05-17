Reuters: Еще как минимум 7 автобусов с украинскими военными выехали из Азовстали

Во вторник, 17 мая, по меньшей мере семь автобусов выехали с территории завода "Азовсталь" в сопровождении войск оккупантов, сообщает Reuters.

По информации издания некоторые из украинских военных "не выглядели ранеными".

Напомним, что эвакуация защитников Мариуполя началась вчера, когда были эвакуированы 52 тяжелораненых украинских военнослужащих.