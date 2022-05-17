Reuters: Еще как минимум 7 автобусов с украинскими военными выехали из Азовстали
Эвакуация продолжается
Reuters
Во вторник, 17 мая, по меньшей мере семь автобусов выехали с территории завода "Азовсталь" в сопровождении войск оккупантов, сообщает Reuters.
По информации издания некоторые из украинских военных "не выглядели ранеными".
Напомним, что эвакуация защитников Мариуполя началась вчера, когда были эвакуированы 52 тяжелораненых украинских военнослужащих.
Украинская сторона заявляет, что в дальнейшем планируется
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