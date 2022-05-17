"Это внутренняя пропаганда" - Маляр ответила на намерение госдумы заблокировать обмен бойцов Азова
Переговорный процесс продолжается
REUTERS/Alexander Ermochenko
"Планы" госдумы рф запретить на законодательном уровне обмен защитников Мариуполя на российских военнопленных – это политическое заявление для внутренней пропаганды.
Об этом заявила замминистра обороны Анны Маляр в ходе брифинга 17 мая.
"По поводу госдумы – это политическое заявление, рассчитанное на внутреннюю пропаганду и внутренние политические процессы в рф.
С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению сейчас продолжается", – заявила Маляр.
Ранее сегодня депутат нелегитимной госдумы рф Анатолий Вассерман предложил принять "постановление или даже закон" о запрете обмена защитников Мариуполя на российских военнопленных.
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