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"Это внутренняя пропаганда" - Маляр ответила на намерение госдумы заблокировать обмен бойцов Азова

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Переговорный процесс продолжается

"Это внутренняя пропаганда" - Маляр ответила на намерение госдумы заблокировать обмен бойцов Азова

REUTERS/Alexander Ermochenko

Новина українською

"Планы" госдумы рф запретить на законодательном уровне обмен защитников Мариуполя на российских военнопленных – это политическое заявление для внутренней пропаганды.

Об этом заявила замминистра обороны Анны Маляр в ходе брифинга 17 мая.

"По поводу госдумы – это политическое заявление, рассчитанное на внутреннюю пропаганду и внутренние политические процессы в рф.

С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению сейчас продолжается", – заявила Маляр.

Ранее сегодня депутат нелегитимной госдумы рф Анатолий Вассерман предложил принять "постановление или даже закон" о запрете обмена защитников Мариуполя на российских военнопленных.

Вассермана поддержал спикер Вячеслав Володин и заявил, что "нацистские преступники не должны подлежать обмену", а также поручил подготовить соответствующую документацию.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ТСН

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