Зеленский пообщался с Макроном: обсудили спасение военных из Азовстали и не только
Также обсудили горючее для Украины, санкции и вступление Украины в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном
"Завершил длительный и насыщенный телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Рассказал о ходе боевых действий, операции по спасению военных из "Азовстали" и видению перспектив переговорного процесса. Поднял вопрос о поставках горючего в Украину.
Речь шла также об оборонной поддержке от Франции, подготовке 6-го пакета санкций, возможных путях экспорта украинской аграрной продукции. Предметно обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС", - написал Зеленский в Твиттере.
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