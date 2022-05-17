Зеленский пообщался с Макроном: обсудили спасение военных из Азовстали и не только

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном спасение военных из "Азовстали" , горючее для Украины, санкции и вступление Украины в ЕС.

"Завершил длительный и насыщенный телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Рассказал о ходе боевых действий, операции по спасению военных из "Азовстали" и видению перспектив переговорного процесса. Поднял вопрос о поставках горючего в Украину.

Речь шла также об оборонной поддержке от Франции, подготовке 6-го пакета санкций, возможных путях экспорта украинской аграрной продукции. Предметно обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС", - написал Зеленский в Твиттере.