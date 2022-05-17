При уничтожении переправы через Северский Донец был ликвидирован комбриг оккупантов полковник Козлов

В Муроме Владимирской области россии похоронили полковника Дениса Козлова, командовавшего 12-й отдельной гвардейской инженерной Кенигсбергско-Городокской Краснознаменной бригадой.

Об этом сообщает российское издание "Муром24".

В материале говорится, что полковник был ликвидирован 11 мая при наведении понтонной переправы для дальнейшего продвижения войск.

Именно в это время российская армия понесла большие потери , пытаясь наладить понтонную переправу через реку Северский Донец возле села Белогоровка Луганской области.

Интересно, что защитники Украины уже во второй раз поразили одну и ту же цель. Ранее, а точнее в середине марта, командиром 12-й инженерной бригады россии был полковник Сергей Порохня. Его убили под Изюмом. И он также отвечал за понтонную переправу через Северский Донец.

К этому можно добавить, что эта водная артерия стала непреодолимым препятствием для еще одного высокопоставленного чиновника российской оккупационной армии. Речь о полковнике инженерных войск Николае Овчаренко. Его тело по частям в пакете переправили на родину.