При уничтожении переправы через Северский Донец был ликвидирован комбриг оккупантов полковник Козлов
Полковника Козлова переправил Харон
informnapalm
В Муроме Владимирской области россии похоронили полковника Дениса Козлова, командовавшего 12-й отдельной гвардейской инженерной Кенигсбергско-Городокской Краснознаменной бригадой.
Об этом сообщает российское издание "Муром24".
В материале говорится, что полковник был ликвидирован 11 мая при наведении понтонной переправы для дальнейшего продвижения войск.
Именно в это время
Интересно, что защитники Украины уже во второй раз поразили одну и ту же цель. Ранее, а точнее в середине марта, командиром 12-й инженерной бригады россии был полковник Сергей Порохня. Его убили под Изюмом. И он также отвечал за понтонную переправу через Северский Донец.
К этому можно добавить, что эта водная артерия стала непреодолимым препятствием для еще одного высокопоставленного чиновника российской оккупационной армии. Речь о полковнике инженерных войск Николае Овчаренко. Его тело по частям в пакете переправили на родину.
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