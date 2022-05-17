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При уничтожении переправы через Северский Донец был ликвидирован комбриг оккупантов полковник Козлов

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Полковника Козлова переправил Харон

При уничтожении переправы через Северский Донец был ликвидирован комбриг оккупантов полковник Козлов

informnapalm

Новина українською

В Муроме Владимирской области россии похоронили полковника Дениса Козлова, командовавшего 12-й отдельной гвардейской инженерной Кенигсбергско-Городокской Краснознаменной бригадой.

Об этом сообщает российское издание "Муром24".

В материале говорится, что полковник был ликвидирован 11 мая при наведении понтонной переправы для дальнейшего продвижения войск.

Именно в это время российская армия понесла большие потери, пытаясь наладить понтонную переправу через реку Северский Донец возле села Белогоровка Луганской области.

При уничтожении переправы через Северский Донец был ликвидирован комбриг оккупантов полковник Козлов - изображение 1

Интересно, что защитники Украины уже во второй раз поразили одну и ту же цель. Ранее, а точнее в середине марта, командиром 12-й инженерной бригады россии был полковник Сергей Порохня. Его убили под Изюмом. И он также отвечал за понтонную переправу через Северский Донец.

К этому можно добавить, что эта водная артерия стала непреодолимым препятствием для еще одного высокопоставленного чиновника российской оккупационной армии. Речь о полковнике инженерных войск Николае Овчаренко. Его тело по частям в пакете переправили на родину.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
17.05.2022 в 22:13
Нехай у пеклі згорить
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