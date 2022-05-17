Резников: Война переходит в затяжную фазу
Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции
Офіс Президента України
Министр обороны Украины Алексей Резников признал переход боевых действий с РФ в длительную фазу во время выступления в Совете иностранных дел ЕС на уровне министров обороны.
Глава Минобороны рассказал о переориентации военно-политического руководства РФ на затяжной конфликт. По словам министра, российские оккупанты строят оборонительные сооружения на захваченных территориях.
"По многим признакам Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции. Война переходит в затяжную фазу.
Мы видим, как в Херсонской, в Запорожской области российские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне", – заявил Резников.
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