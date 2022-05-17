Более ста российских оккупантов за сутки ликвидированы в зоне ответственности ОТГ Восток

Оперативно-тактическая группировка "Восток" за последние сутки, 17-го мая, в своей зоне ответственности отразила две атаки российских оккупантов. В ходе защиты Украины воинами ВСУ уничтожено:

личного состава – до 110;

БМП – 6;

БТР – 1;

артиллерийских систем – 3;

минометов – 1;

ЗРК – 1;

АТТ – 4;

БПЛА – 2.

Также добавим, что общее количество уничтоженных российских оккупантов почти за три месяца полномасштабной войны россии с Украиной составляет почти 28 тысяч.