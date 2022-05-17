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Более ста российских оккупантов за сутки ликвидированы в зоне ответственности ОТГ Восток

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А в общей сложности почти 28 тысяч

Более ста российских оккупантов за сутки ликвидированы в зоне ответственности ОТГ Восток

фото - фейсбук

UA-Футбол
Новина українською

Оперативно-тактическая группировка "Восток" за последние сутки, 17-го мая, в своей зоне ответственности отразила две атаки российских оккупантов. В ходе защиты Украины воинами ВСУ уничтожено:

  • личного состава – до 110;
  • БМП – 6;
  • БТР – 1;
  • артиллерийских систем – 3;
  • минометов – 1;
  • ЗРК – 1;
  • АТТ – 4;
  • БПЛА – 2.

Также добавим, что общее количество уничтоженных российских оккупантов почти за три месяца полномасштабной войны россии с Украиной составляет почти 28 тысяч.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ОТГ Схід

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