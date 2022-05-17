Более ста российских оккупантов за сутки ликвидированы в зоне ответственности ОТГ Восток
А в общей сложности почти 28 тысяч
фото - фейсбук
Оперативно-тактическая группировка "Восток" за последние сутки, 17-го мая, в своей зоне ответственности отразила две атаки российских оккупантов. В ходе защиты Украины воинами ВСУ уничтожено:
- личного состава – до 110;
- БМП – 6;
- БТР – 1;
- артиллерийских систем – 3;
- минометов – 1;
- ЗРК – 1;
- АТТ – 4;
- БПЛА – 2.
Также добавим, что общее количество уничтоженных российских оккупантов почти за три месяца полномасштабной войны россии с Украиной составляет почти 28 тысяч.
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Источник:ОТГ Схід
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