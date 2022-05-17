Оккупанты уничтожили единственный в Украине генетический банк растений

В результате массированных обстрелов российской армии в Харькове уничтожен единственный в стране и один из самых больших в мире Банк генетических ресурсов растений Украины. Об этом рассказал доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник Института растениеводства им. Юрьева НААН Украины Сергей Авраменко.

Читайте также Российский снаряд попал в склад с аммиачной селитрой на Харьковщине

По словам ученого, в банке хранилось свыше 160 тыс. сортов и гибридов сельскохозяйственных культур со всего мира. Семена ученые сберегали в специальных хранилищах в разных температурных условиях, что позволило бы восстановить генофонд растений в случае масштабных природных катаклизмов.

В этом году сотрудники института тоже готовились к севу в марте, семена перевезли в отдельный корпус. Однако после обстрелов от генетического банка ничего не осталось.

Как отметил Авраменко, банк растений в Харькове смогли сохранить даже при немецкой оккупации.

"Все превратилось в пепел — десятки тысяч образцов семенного материала! В том числе сорта, которым сотни лет, старинные, которые уже будет нельзя восстановить. Выгорело все" — прокомментировал ученый.

Он также отметил, что селекционеры со всего мира, включая Россию, заказывали образцы из этого генофонда, чтобы создавать свои сорта.