Оккупанты уничтожили единственный в Украине генетический банк растений
Десятки тысяч образцов посевного материала
фото из свободных источников
В результате массированных обстрелов российской армии в Харькове уничтожен единственный в стране и один из самых больших в мире Банк генетических ресурсов растений Украины. Об этом рассказал доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник Института растениеводства им. Юрьева НААН Украины Сергей Авраменко.
По словам ученого, в банке хранилось свыше 160 тыс. сортов и гибридов сельскохозяйственных культур со всего мира. Семена ученые сберегали в специальных хранилищах в разных температурных условиях, что позволило бы восстановить генофонд растений в случае масштабных природных катаклизмов.
В этом году сотрудники института тоже готовились к севу в марте, семена перевезли в отдельный корпус. Однако после обстрелов от генетического банка ничего не осталось.
Как отметил Авраменко, банк растений в Харькове смогли сохранить даже при немецкой оккупации.
"Все превратилось в пепел — десятки тысяч образцов семенного материала! В том числе сорта, которым сотни лет, старинные, которые уже будет нельзя восстановить. Выгорело все" — прокомментировал ученый.
Он также отметил, что селекционеры со всего мира, включая Россию, заказывали образцы из этого генофонда, чтобы создавать свои сорта.
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