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  3. "Тракторные войска" доставили ВСУ трофейную пушку "Нона-К" и танк Т-72 - ВИДЕО
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"Тракторные войска" доставили ВСУ трофейную пушку "Нона-К" и танк Т-72 - ВИДЕО

Общие новости
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В хозяйстве все сгодится

"Тракторные войска" доставили ВСУ трофейную пушку "Нона-К" и танк Т-72 - ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

"Тракторные войска" продолжают активно помогать ВСУ.

Так, они передали украинским защитникам трофейную российскую пушку 2Б16 "Нона-К" и танк Т-72.

Об этом сообщает добровольное формирование территориальной громады "Хартия".

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В статье: война с Россией
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