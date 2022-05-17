"Тракторные войска" доставили ВСУ трофейную пушку "Нона-К" и танк Т-72 - ВИДЕО
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фото из свободных источников
"Тракторные войска" продолжают активно помогать ВСУ.
Так, они передали украинским защитникам трофейную российскую пушку 2Б16 "Нона-К" и танк Т-72.
Об этом сообщает добровольное формирование территориальной громады "Хартия".
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