"Я уверен, что диктатор проиграет": Зеленский выступил на открытии Каннского кинофестиваля
Зал аплодировал стоя
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на церемонии открытия 75 кинофестиваля в Каннах. Он отметил уверенность в победе Украины.
Участники мероприятия аплодировали стоя, сообщает телеканал Дом.
"Я уверен, что диктатор проиграет. Мы победим в этой войне", - заявил Зеленский.
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