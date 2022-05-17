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"Я уверен, что диктатор проиграет": Зеленский выступил на открытии Каннского кинофестиваля

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Зал аплодировал стоя

"Я уверен, что диктатор проиграет": Зеленский выступил на открытии Каннского кинофестиваля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на церемонии открытия 75 кинофестиваля в Каннах. Он отметил уверенность в победе Украины.

Участники мероприятия аплодировали стоя, сообщает телеканал Дом.

"Я уверен, что диктатор проиграет. Мы победим в этой войне", - заявил Зеленский.

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В статье: война с Россией
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