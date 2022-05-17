"Я уверен, что диктатор проиграет": Зеленский выступил на открытии Каннского кинофестиваля

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на церемонии открытия 75 кинофестиваля в Каннах. Он отметил уверенность в победе Украины.

Участники мероприятия аплодировали стоя, сообщает телеканал Дом.

"Я уверен, что диктатор проиграет. Мы победим в этой войне", - заявил Зеленский.