США заблокируют россии возможность выплат по госдолгу. Это приблизит дефолт

Власти США планируют лишить Россию возможности проводить выплаты по облигациям уже 25 мая. В результате этого дефолт в РФ наступит еще быстрее, чем ожидалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что Министерство финансов США аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, которая исключает из-под антироссийских санкций возможность выплат по обслуживанию части суверенного долга РФ.

Лицензия, срок действия которой истекает 25 мая, позволила России продолжить производить выплаты по облигациям. Это предоставило стране возможность предотвратить дефолт.

По информацию издания, администрация Байдена решила не продлевать действие лицензии для того, чтобы оказать еще большее экономическое давление на РФ.