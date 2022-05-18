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США заблокируют россии возможность выплат по госдолгу. Это приблизит дефолт

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Штаты продолжают давить по всем фронтам

США заблокируют россии возможность выплат по госдолгу. Это приблизит дефолт

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Власти США планируют лишить Россию возможности проводить выплаты по облигациям уже 25 мая. В результате этого дефолт в РФ наступит еще быстрее, чем ожидалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что Министерство финансов США аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, которая исключает из-под антироссийских санкций возможность выплат по обслуживанию части суверенного долга РФ.

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Лицензия, срок действия которой истекает 25 мая, позволила России продолжить производить выплаты по облигациям. Это предоставило стране возможность предотвратить дефолт.

По информацию издания, администрация Байдена решила не продлевать действие лицензии для того, чтобы оказать еще большее экономическое давление на РФ.

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В статье: война с Россией
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