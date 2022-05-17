Беспилотников подбили больше десяти. Стало известно, сколько воздушных целей уничтожили ВСУ за последние сутки
Благодаря им у нас мирное небо
фото из открытых источников
Командование Воздушных сил ВСУ сообщает об пораженных целях врага за последние сутки, 17 мая. Силами наших защитников авиация нанесла удары по ротно-тактическим группам оккупантов, скоплению техники, живой силе и складам боеприпасов врага.
В результате уничтожено:
- 11 БпЛА;
- 4 крылатые ракеты.
Сообщается, что противовоздушная оборона Сухопутных войск 17 мая поразила 10 беспилотников оперативно-тактического уровня. Еще 1 БПЛА и 4 крылатые ракеты уничтожили зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Повітряні сили ЗСУ
Популярное сейчас
- Эмполи - Украина: смотреть онлайн, видеотрансляция контрольного матча сборной
- "Зрелище, на которое можно смотреть вечно". ВСУ уничтожили ЗРК Бук оккупантов с обслугой - ВИДЕО
- В Кронштадте горела первая советская атомная подлодка
- Стало известно, в армии какой численности нуждается МО Украины
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
- Руслан и Роксана Малиновские стали основателями благотворительного фонда для помощи украинцам
Новости по теме
- 00:21 Украинские Генштаб: Раненых бойцов с Азовстали эвакуируют в ОРДО с последующим возвращением их через процедуру обмена
- 23:54 Украинские Пентагон: россия задействовала уже 80% всех своих БТГ, сосредоточенных для вторжения в Украину
- 23:48 Украинские Из Азовстали в оккупированный Новоазовск выехали автобусы с украинскими бойцами - ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet