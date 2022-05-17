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Беспилотников подбили больше десяти. Стало известно, сколько воздушных целей уничтожили ВСУ за последние сутки

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Беспилотников подбили больше десяти. Стало известно, сколько воздушных целей уничтожили ВСУ за последние сутки

фото из открытых источников

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Командование Воздушных сил ВСУ сообщает об пораженных целях врага за последние сутки, 17 мая. Силами наших защитников авиация нанесла удары по ротно-тактическим группам оккупантов, скоплению техники, живой силе и складам боеприпасов врага.

В результате уничтожено:

  • 11 БпЛА;
  • 4 крылатые ракеты.

Сообщается, что противовоздушная оборона Сухопутных войск 17 мая поразила 10 беспилотников оперативно-тактического уровня. Еще 1 БПЛА и 4 крылатые ракеты уничтожили зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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В статье: война с Россией
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