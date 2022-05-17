Беспилотников подбили больше десяти. Стало известно, сколько воздушных целей уничтожили ВСУ за последние сутки

Командование Воздушных сил ВСУ сообщает об пораженных целях врага за последние сутки, 17 мая. Силами наших защитников авиация нанесла удары по ротно-тактическим группам оккупантов, скоплению техники, живой силе и складам боеприпасов врага.

В результате уничтожено:

11 БпЛА;

4 крылатые ракеты.

Сообщается, что противовоздушная оборона Сухопутных войск 17 мая поразила 10 беспилотников оперативно-тактического уровня. Еще 1 БПЛА и 4 крылатые ракеты уничтожили зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.