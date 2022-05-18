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Reuters: Автобусы с защитниками Мариуполя прибыли в оккупированную Оленевку

Общие новости
(1 голосов)

Украинских военных привезли в бывшую исправительную колонию

Reuters: Автобусы с защитниками Мариуполя прибыли в оккупированную Оленевку

Reuters

Новина українською

Автобусы с украинскими военными из "Азовстали" прибыли в оккупированную Оленевку Донецкой области.

Об этом сообщает Reuters.

"Семь автобусов с украинскими военными прибыли в бывшую исправительную колонию в подконтрольную России Оленевку, неподалеку от оккупированного Донецка", - пишет издание.

Напомним, что выезд защитников Мариуполя начался в понедельник, 16 мая, когда были вывезены 52 тяжелораненых украинских военнослужащих.

Украинская сторона заявляет, что в дальнейшем планируется обмен защитников Азовстали на российских военнопленных.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Цензор.НЕТ

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Комментарии (3)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
18.05.2022 в 00:58
Еленовку, блд, а не Оленёвку! когда уже научитесь работать профессионально?
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0
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AVM_DNP (RioDeJaneiro)
18.05.2022 в 01:01
Президиум Верховного Совета Украинской ССР Указом от 23 мая 1978 года постановил в целях установления единого написания на русском языке населённых пунктов уточнить наименования поселка городского типа Еленовка и впредь именовать его — Оленовка
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
18.05.2022 в 01:07
1. УССР - 1978. 2. "Автобусы с украинскими военными из "Азовстали" прибыли в оккупированную Оленевку Донецкой области" (с) - Оленовка или Оленевка? 3. прочее...
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