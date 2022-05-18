Reuters: Автобусы с защитниками Мариуполя прибыли в оккупированную Оленевку

Автобусы с украинскими военными из "Азовстали" прибыли в оккупированную Оленевку Донецкой области.

Об этом сообщает Reuters.

"Семь автобусов с украинскими военными прибыли в бывшую исправительную колонию в подконтрольную России Оленевку, неподалеку от оккупированного Донецка", - пишет издание.

Напомним, что выезд защитников Мариуполя начался в понедельник, 16 мая, когда были вывезены 52 тяжелораненых украинских военнослужащих.

Украинская сторона заявляет, что в дальнейшем планируется обмен защитников Азовстали на российских военнопленных.