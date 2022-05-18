Reuters: Автобусы с защитниками Мариуполя прибыли в оккупированную Оленевку
Украинских военных привезли в бывшую исправительную колонию
Reuters
Об этом сообщает Reuters.
"Семь автобусов с украинскими военными прибыли в бывшую исправительную колонию в подконтрольную России Оленевку, неподалеку от оккупированного Донецка", - пишет издание.
Напомним, что выезд защитников Мариуполя начался в понедельник, 16 мая, когда были вывезены 52 тяжелораненых украинских военнослужащих.
Украинская сторона заявляет, что в дальнейшем планируется обмен защитников Азовстали на российских военнопленных.
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Источник:Цензор.НЕТ
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Комментарии (3)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
18.05.2022 в 00:58
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AVM_DNP (RioDeJaneiro)
18.05.2022 в 01:01
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TIRAN (Донецк (Украина!))
18.05.2022 в 01:07
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