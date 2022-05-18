Зеленский: Эвакуационная миссия продолжается, ее курируют наши военные и разведчики
Президент Украины продолжает информировать общество о ходе войны
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский традиционно для времен полномасштабной войны с россией рассказал в видеообращении о самых актуальных событиях с фронта и других сфер жизни и политики.
Зеленский отметил, что россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами для создания напряжения:
"Ракетный обстрел Львовской области, Сумщины, Черниговской области. Авиаудары в Луганской области. Специфическая диверсионная активность в приграничных районах. Все это – создание напряжения для нашего государства, испытание наших сил, попытка компенсации российской армии за серию провалов на востоке и юге нашей страны".
Глава государства не обошел тему эвакуации военных из "Азовстали", которая длилась несколько последних дней:
"Эвакуационная миссия продолжается, ее курируют наши военные и разведчики, привлечены наиболее влиятельные международные посредники".
Также Зеленский рассказал о достижениях на дипломатическом фронте, наградил новых героев и героинь Украины, а также упомянул о проводах в последний путь первого президента Украины Леонида Кравчука.
Обо всем этом – в видеосюжете.
Популярное сейчас
- Пятов, Пихаленок и Мудрик в основе на Эмполи. Петраков назвал стартовый состав
- Reuters: Еще как минимум 7 автобусов с украинскими военными выехали из Азовстали
- Где россия, там обман. В рф всерьез собираются запретить обмен военных полка Азов
- Распаковали третью сотню. На Харьковщине сбит российский истребитель
- Российские хакеры намерены помешать украинскому представителю победить на Евровидении
- Kalush Orchestra спели Стефанию вместе с легендарными рокерами в Италии. ВИДЕО
Новости по теме
- 00:21 Украинские Генштаб: Раненых бойцов с Азовстали эвакуируют в ОРДО с последующим возвращением их через процедуру обмена
- 23:54 Украинские Пентагон: россия задействовала уже 80% всех своих БТГ, сосредоточенных для вторжения в Украину
- 23:48 Украинские Из Азовстали в оккупированный Новоазовск выехали автобусы с украинскими бойцами - ФОТО