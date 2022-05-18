Зеленский: Эвакуационная миссия продолжается, ее курируют наши военные и разведчики

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно для времен полномасштабной войны с россией рассказал в видеообращении о самых актуальных событиях с фронта и других сфер жизни и политики.

Зеленский отметил, что россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами для создания напряжения:

"Ракетный обстрел Львовской области, Сумщины, Черниговской области. Авиаудары в Луганской области. Специфическая диверсионная активность в приграничных районах. Все это – создание напряжения для нашего государства, испытание наших сил, попытка компенсации российской армии за серию провалов на востоке и юге нашей страны".

Глава государства не обошел тему эвакуации военных из "Азовстали", которая длилась несколько последних дней:

"Эвакуационная миссия продолжается, ее курируют наши военные и разведчики, привлечены наиболее влиятельные международные посредники".

Также Зеленский рассказал о достижениях на дипломатическом фронте, наградил новых героев и героинь Украины, а также упомянул о проводах в последний путь первого президента Украины Леонида Кравчука.

Обо всем этом – в видеосюжете.