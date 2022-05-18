Защитников Мариуполя хотят доставить в третью страну. Известно, почему в кремле согласились на эвакуацию
Ситуация очень непростая
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Глава партии "Голос" Кира Рудык принимает участие в переговорах по эвакуации из "Азовстали" и отмечает, что механизм обмена еще не готов. Цитирует Рудык The New York Times.
"Мы хотим доставить их в третью страну, например, в Турцию… россия сейчас против. Но что еще мы можем сделать в такой ситуации? Нам придется продолжить эти переговоры".
При этом Рудык не уверена, что в Украине достаточно пленных солдат рф для обмена с агрессором. Также Украина получила гарантии от Красного Креста и ООН, что с эвакуированными солдатами все будет в порядке: "это была единственная причина, по которой мы согласились на это, потому что солдаты были готовы идти до конца".
По данным аналитиков ISW, россия могла согласиться на эвакуацию военных из "Азовстали", чтобы побыстрее провозгласить Мариуполь взятым. Теперь кремль может отказаться от обмена украинских защитников, как сообщает американский институт изучения войны. Также аналитики предполагают, что кремль мог согласиться на такой шаг, чтобы отвести от себя критику по поводу провала на Северском Донце. Кроме того, в ISW не исключают, что Кремль может отказать в обмене защитников Мариуполя. Главной целью российских оккупантов остается восток Украины.
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