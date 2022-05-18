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В психушку по блату. В оккупированном Донецке мужчины ищут возможности избежать участия в войне

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И правильно делают

В психушку по блату. В оккупированном Донецке мужчины ищут возможности избежать участия в войне

ГУР

Новина українською

В перехваченном разговоре военнослужащий вс пф (родом из Донецка, сейчас находится в Херсонской области) рассказывает своим родителям, что в их подразделении все "бастуют". Недавно их перевели на новое место дислокации, по определению военного "из г-на в г-но".

На вопрос отца, вернется ли он домой после 90 дней службы, отвечает, что командование объявило, чтобы они даже не задумывались: "Сказали до конца "операции" и плюс еще два месяца. Вот наши сроки". Оккупант просит маму сделать справку, что он гипертоник с целью уклонения от дальнейшей службы.

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Мама рассказывает, что в одном из подразделений, где служит их общий знакомый, 400 человек сдали оружие. Их доставили в Донецк. Отношение к ним как к "диссидентам и революционерам". Самого же знакомого родственники оформили в больницу, чтобы того не обвинили в дезертирстве: "В психушку по блату. Чтобы когда его выпишут, он мог ездить на машине и работать".

Военный просит отца выяснить правдивость информации, мол, что в Донецк привозят таких же "отказников" и силой заставляют подписывать контракт, применяя пытки. По словам "мобилизованного", несмотря на большое давление, количество тех, кто отказывается воевать против Украины в так называемой "ДНР", увеличивается.

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В статье: война с Россией ГУР
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.05.2022 в 10:17
Скоро кремлівські неадеквати і психлікарні заставлять воювати.
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