В психушку по блату. В оккупированном Донецке мужчины ищут возможности избежать участия в войне
И правильно делают
ГУР
В перехваченном разговоре военнослужащий вс пф (родом из Донецка, сейчас находится в Херсонской области) рассказывает своим родителям, что в их подразделении все "бастуют". Недавно их перевели на новое место дислокации, по определению военного "из г-на в г-но".
На вопрос отца, вернется ли он домой после 90 дней службы, отвечает, что командование объявило, чтобы они даже не задумывались: "Сказали до конца "операции" и плюс еще два месяца. Вот наши сроки". Оккупант просит маму сделать справку, что он гипертоник с целью уклонения от дальнейшей службы.
Мама рассказывает, что в одном из подразделений, где служит их общий знакомый, 400 человек сдали оружие. Их доставили в Донецк. Отношение к ним как к "диссидентам и революционерам". Самого же знакомого родственники оформили в больницу, чтобы того не обвинили в дезертирстве: "В психушку по блату. Чтобы когда его выпишут, он мог ездить на машине и работать".
Военный просит отца выяснить правдивость информации, мол, что в Донецк привозят таких же "отказников" и силой заставляют подписывать контракт, применяя пытки. По словам "мобилизованного", несмотря на большое давление, количество тех, кто отказывается воевать против Украины в так называемой "ДНР", увеличивается.
Популярное сейчас
- Эмполи - Украина 1:3. Победу добыли - защитника потеряли
- Украина открыла счет в матче с Эмполи. Яремчук классно пробил низом
- При уничтожении переправы через Северский Донец был ликвидирован комбриг оккупантов полковник Козлов
- Распаковали третью сотню. На Харьковщине сбит российский истребитель
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
- Руслан и Роксана Малиновские стали основателями благотворительного фонда для помощи украинцам