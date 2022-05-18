Россияне продолжают обстрелы Черниговщины и Сумщины и блокируют наши подразделения на Азовстали – Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в новой сводке сообщил о ситуации на фронте по состоянию на утро 18 мая. По информации Генштаба, враг оказывает огневое влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении, принимает меры для усиления наступательной группировки. В других направлениях основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых ранее рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций, пополнении запасов, а также пытается улучшить свое тактическое положение. Российские захватчики продолжают наносить ракетные удары по военным и гражданским объектам на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения с территории беларуси ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства.

Для демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений сил обороны Украины противник продолжает удержание в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения вооруженных сил российской федерации. В отдельных районах противник усиливает систему противовоздушной обороны и инженерного оборудования позиций.

Враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и объектов гражданской инфраструктуры в приграничных населенных пунктах Черниговской и Сумской областей.

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На Харьковском направлении противник сосредоточился на удержании занимаемых позиций и предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Агрессор производит артиллерийские обстрелы населенных пунктов Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник.

На Славянском направлении враг совершает наступление на населенный пункт Довгенькое. Для поддержки наступательных действий в определенном районе развернуто подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

С целью осуществления логистического обеспечения и доукомплектования понесших потери подразделений агрессор перемещает с территории российской федерации вооружения и военную технику.

На Донецком направлении враг продолжает наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

На Лиманском направлении противник вел наступление с целью установления полного контроля над населенным пунктом Дробышево и блокировки Лимана с севера.

На Бахмутском и Северодонецком направлениях для авиационной поддержки наступательных действий агрессор сосредоточил в Луганской области до пятнадцати вертолетов.

В Мариуполе основные усилия враг сосредотачивает на блокировке наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Продолжает наносить артиллерийские и авиационные удары.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг усиливает группировку войск для проведения наступления на Пологи - Орехов.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций. Оказывает огненное влияние на подразделения наших войск.

На Николаевском направлении для огневого поражения наших войск российские оккупанты развернули на огневых позициях до десяти батарей реактивной и восьми - ствольной артиллерии.

На Криворожском направлении российские войска проводили демонстративные действия с целью сковывания украинских войск, совершенствовали инженерное оборудование и пополняли запасы.

На Бессарабском направлении обстановка в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной и существенных изменений не претерпела.

Корабли черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.