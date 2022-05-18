На фоне криков из Турции. Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО
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NATO
Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг отметил:
"Это исторический момент в критический для нашей безопасности момент. Мы надеемся быстро завершить данный процесс. Сегодня Швеция и Финляндия передают письма, в которых выражается заинтересованность в подаче заявок на членство в НАТО".
В то же время Турция бунтует касательно вступления этих двух стран в Альянс, выставив требования в обмен на свое одобрение. Во-первых, возвращение в программу подготовки пилотов F-35 и снятия санкций за закупку российских C-400 (за их покупку Эрдогана уже критиковали).
Во-вторых, признание Швецией и Финляндией Рабочей партии Курдистана террористической организацией. Третье: снятие Швецией и Финляндией ограничений на поставку ей оружия, которые действуют с 2019 года из-за операции Турции в Сирии. CNN даже сообщает, что Турция находится под угрозой исключения из НАТО из-за подобной позиции.
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