Без разрушений и раненых, увы, не обошлось. россияне обстреляли ракетами Николаев и Одессу

Сегодня утром, 18 мая, российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Об этом в социальной сети Facebook сообщила ГСЧС.

"Утром 18 мая после вражеского ракетного удара произошло разрушение, возник пожар в частном жилищном секторе в Ингульском районе г. Николаева".

На данный момент известно об одном пострадавшем, человек получил осколочные ранения. Спасатели уже потушили пожар на площади 50 квадратных метров.

Также орки ударили ракетами с акватории Черного моря по Одесской области. Официальное сообщение Оперативного Командования "Юг":

"Враг продолжает попытки разрушения инфраструктуры и психологическое давление на мирных жителей, атакуя на рассвете населенные пункты региона. По предварительной информации, существенных разрушений и пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, документирующая последствия ракетного удара".