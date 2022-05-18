Без разрушений и раненых, увы, не обошлось. россияне обстреляли ракетами Николаев и Одессу
Расплата будет за каждый снаряд
ГСЧС Николаева
Сегодня утром, 18 мая, российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Об этом в социальной сети Facebook сообщила ГСЧС.
"Утром 18 мая после вражеского ракетного удара произошло разрушение, возник пожар в частном жилищном секторе в Ингульском районе г. Николаева".
На данный момент известно об одном пострадавшем, человек получил осколочные ранения. Спасатели уже потушили пожар на площади 50 квадратных метров.
Также орки ударили ракетами с акватории Черного моря по Одесской области. Официальное сообщение Оперативного Командования "Юг":
"Враг продолжает попытки разрушения инфраструктуры и психологическое давление на мирных жителей, атакуя на рассвете населенные пункты региона. По предварительной информации, существенных разрушений и пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, документирующая последствия ракетного удара".
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