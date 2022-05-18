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Без разрушений и раненых, увы, не обошлось. россияне обстреляли ракетами Николаев и Одессу

Общие новости
(2 голосов)

Расплата будет за каждый снаряд

Без разрушений и раненых, увы, не обошлось. россияне обстреляли ракетами Николаев и Одессу

ГСЧС Николаева

Новина українською

Сегодня утром, 18 мая, российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Об этом в социальной сети Facebook сообщила ГСЧС.

"Утром 18 мая после вражеского ракетного удара произошло разрушение, возник пожар в частном жилищном секторе в Ингульском районе г. Николаева".

На данный момент известно об одном пострадавшем, человек получил осколочные ранения. Спасатели уже потушили пожар на площади 50 квадратных метров.

Также орки ударили ракетами с акватории Черного моря по Одесской области. Официальное сообщение Оперативного Командования "Юг":

"Враг продолжает попытки разрушения инфраструктуры и психологическое давление на мирных жителей, атакуя на рассвете населенные пункты региона. По предварительной информации, существенных разрушений и пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, документирующая последствия ракетного удара".

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В статье: война с Россией
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Источник:
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Комментарии (1)
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vismut (Запорожье)
18.05.2022 в 10:42
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