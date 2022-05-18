Дальше – продуктовые карточки? Депутат госдуры предложил сделать стяг ссср новым флагом рф
Facepalm!
газетару
Так называемый депутат государственной дуры россии от временно оккупированного Крыма михаил шеремет предложил признать флаг советского союза, который в рф называют знаменем Победы, новым государственным флагом россии.
Шеремет считает, что западные страны "фактически объявили войну этому символу". Михаил полагает, что знамя Победы выступит символом "возрождающейся супердержавы". Дальше – прямая цитата.
"Западные страны боятся, они объявили войну знамени Победы, потому что красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе. Полагаю, что настало время признать знамя Победы нашим государственным флагом. В свое время под ним сражались наши деды, сейчас под ним наша армия противостоит неонацистам".
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