Так называемый депутат государственной дуры россии от временно оккупированного Крыма михаил шеремет предложил признать флаг советского союза, который в рф называют знаменем Победы, новым государственным флагом россии.

Шеремет считает, что западные страны "фактически объявили войну этому символу". Михаил полагает, что знамя Победы выступит символом "возрождающейся супердержавы". Дальше – прямая цитата.

"Западные страны боятся, они объявили войну знамени Победы, потому что красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе. Полагаю, что настало время признать знамя Победы нашим государственным флагом. В свое время под ним сражались наши деды, сейчас под ним наша армия противостоит неонацистам".