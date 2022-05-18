Попала в скандал. Глава партии Голос не участвует в переговорах по освобождению защитников Мариуполя

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в комментарии для УП, что глава партии "Голос" Кира Рудык не участвует в переговорах по эвакуации бойцов с завода "Азовсталь". Позднее сами Рудык это подтвердила.

"Понятно, что нет. Никакой Рудык вообще не было. Не ее уровень, не ее компетенции. Вообще очень странно, когда появляются подобные "информации" или "ошибки журналистов. Без потаенного намека самого, извините, политика такое не случается. Простое предложение ко всем, в том числе к Рудык – "пожалуйста, заканчивайте свои pr-перформансы, потому что это очень вредит и переговорным процессам, и угрожает жизни наших воинов", – заявил Подоляк.