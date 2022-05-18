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Попала в скандал. Глава партии Голос не участвует в переговорах по освобождению защитников Мариуполя

Общие новости
(1 голосов)

Опровержение ранее предоставленной информации

Попала в скандал. Глава партии Голос не участвует в переговорах по освобождению защитников Мариуполя

Kira Rudik Facebook

Новина українською

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в комментарии для УП, что глава партии "Голос" Кира Рудык не участвует в переговорах по эвакуации бойцов с завода "Азовсталь". Позднее сами Рудык это подтвердила.

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"Понятно, что нет. Никакой Рудык вообще не было. Не ее уровень, не ее компетенции. Вообще очень странно, когда появляются подобные "информации" или "ошибки журналистов. Без потаенного намека самого, извините, политика такое не случается. Простое предложение ко всем, в том числе к Рудык – "пожалуйста, заканчивайте свои pr-перформансы, потому что это очень вредит и переговорным процессам, и угрожает жизни наших воинов", – заявил Подоляк.

"После многих запросов СМИ сообщаю, что я не участвую в переговорах по эвакуации заложников из "Азовстали". В статье NYT об этом нет ни слова. Сейчас очень чувствительное время и критический момент для сложной операции по освобождению наших людей. Прошу всех максимально осторожно обращаться с информацией", – отметила Рудык.

Попала в скандал. Глава партии Голос не участвует в переговорах по освобождению защитников Мариуполя - изображение 1
Попала в скандал. Глава партии Голос не участвует в переговорах по освобождению защитников Мариуполя - изображение 2

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк Азовсталь Кира Рудык
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Источник:
facebook.com/kira.rudik

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Комментарии (3)
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C_Ballack (Днепр)
18.05.2022 в 13:02
Опередила Петра шоколадного))) хочет забрать лавры у Петьки главного пиарщика.
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aleks68
18.05.2022 в 14:08
купи янелоху лавровый венок и оближи ему одно место.тупое ЧМО
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Freemanod (Одесса)
18.05.2022 в 12:33
От же ж бл.дь туполоба, лиш би пропіаритись....
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