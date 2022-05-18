Попала в скандал. Глава партии Голос не участвует в переговорах по освобождению защитников Мариуполя
Опровержение ранее предоставленной информации
Kira Rudik Facebook
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в комментарии для УП, что глава партии "Голос" Кира Рудык не участвует в переговорах по эвакуации бойцов с завода "Азовсталь". Позднее сами Рудык это подтвердила.
"Понятно, что нет. Никакой Рудык вообще не было. Не ее уровень, не ее компетенции. Вообще очень странно, когда появляются подобные "информации" или "ошибки журналистов. Без потаенного намека самого, извините, политика такое не случается. Простое предложение ко всем, в том числе к Рудык – "пожалуйста, заканчивайте свои pr-перформансы, потому что это очень вредит и переговорным процессам, и угрожает жизни наших воинов", – заявил Подоляк.
"После многих запросов СМИ сообщаю, что я не участвую в переговорах по эвакуации заложников из "Азовстали". В статье NYT об этом нет ни слова. Сейчас очень чувствительное время и критический момент для сложной операции по освобождению наших людей. Прошу всех максимально осторожно обращаться с информацией", – отметила Рудык.
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