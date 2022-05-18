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Орки боятся ночных рейдов. Украинские партизаны убили российских военных высокого ранга

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Это только начало

Орки боятся ночных рейдов. Украинские партизаны убили российских военных высокого ранга

СБУ

Новина українською

В Мелитополе партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга, об это сообщает Запорожская областная военная администрация. Оккупанты пытаются скрыть эту ситуацию, но тщетно. Сейчас в городе орки начали усиленно проверять частный транспорт, вероятно, они ищут партизан.

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В телефонных разговорах между собой оккупанты жалуются на постоянные атаки украинских защитников в Запорожье и уже прощаются фразами "До побачення". Об этом говорится в новом перехвате СБУ.

"Каждый вечер, бл***, боремся с ДРГ, которые, бл***, каждую ночь начинают, нах**, в село заходить… Ну, короче, бл***, зае*ало все, домой хочу, бл***. Уже некоторые на взводе: положим *уй, съе*емся, зае*али", – жалуется оккупант своему товарищу, также воюющему в Украине.

В конце разговора захватчики переходят на украинский язык. Похоже, что наши бойцы вскоре научат их здороваться правильно – "Слава Украине!".

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В статье: СБУ война с Россией
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Источник:
t.me/zoda_gov_ua

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