Пентагон: Президент Украины назвал защитников Мариуполя героями. Думаю, мы все с этим согласимся
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Getty Images / Global Images Ukraine
Спикер Пентагона Джон Кирби выступил на брифинге перед американскими журналистами.
"Весьма похвально, как долго защитники Мариуполя были в состоянии продержаться. Они сражались храбро и умело. Президент Украины Владимир Зеленский назвал их героями. Думаю, мы все с этим согласимся".
Кирби отметил, что Мариуполь – это важный порт на юге Донбасса, и у россиян все еще есть намерения окружить украинские силы на востоке и оккупировать территории. Однако пока им это не удалось, на Донбассе идут бои.
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Источник:defense.gov
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