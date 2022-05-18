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Пентагон: Президент Украины назвал защитников Мариуполя героями. Думаю, мы все с этим согласимся

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Пентагон: Президент Украины назвал защитников Мариуполя героями. Думаю, мы все с этим согласимся

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Спикер Пентагона Джон Кирби выступил на брифинге перед американскими журналистами.

"Весьма похвально, как долго защитники Мариуполя были в состоянии продержаться. Они сражались храбро и умело. Президент Украины Владимир Зеленский назвал их героями. Думаю, мы все с этим согласимся".

Кирби отметил, что Мариуполь – это важный порт на юге Донбасса, и у россиян все еще есть намерения окружить украинские силы на востоке и оккупировать территории. Однако пока им это не удалось, на Донбассе идут бои.

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В статье: Мариуполь война с Россией Азов Азовсталь Джон Кирби
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Источник:
defense.gov

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