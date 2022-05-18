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Квин: Ленд-лиз дает больше возможностей для Байдена в плане военной помощи для Украины

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С ленд-лизом поставки оружия из США ускорятся в разы, сообщает Кристина Квин

Квин: Ленд-лиз дает больше возможностей для Байдена в плане военной помощи для Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин рассказала, что предполагает ленд-лиз и сколько времени понадобится Соединенным штатам, чтобы передать Украине оружие по процедуре ленд-лиза. Ее слова приводит "24 канал".

"Ленд-лиз дает больше возможностей для президента Байдена в плане военной помощи Украине.

Все дело в простоте. Обычно процесс передачи оружия другой стране – очень сложный и долгий. А с помощью ленд-лиза все ускоряется и упрощается в разы.

Я хотела бы добавить, что сейчас Конгресс США рассматривает план помощи для Украины в размере 40 миллиардов долларов, и половина этой помощи будет касаться именно вопросов безопасности. Поэтому у президента Байдена будут не только возможности для быстрого оказания помощи Украине, но и больше ресурсов, а это очень важно.

Относительно того, чего ожидать. Каждый день мы в телефонном режиме проводим консультации на самом высоком уровне с нашими украинскими коллегами для того, чтобы предоставить им то, что необходимо. Детали этих переговоров я вам сообщить не могу, но скажу, что министры обороны наших стран регулярно проводят такие беседы, равно как и ваш главнокомандующий Залужный с нашим начальником штаба. Наши президенты регулярно связываются, равно как и советники по безопасности, то есть речь идет об разработке наиболее насущных потребностей Украины в обороне, и мы сразу привязываем эти запросы к имеющимся у нас запасам военного оборудования.

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С ленд-лизом все будет гораздо быстрее. Ведь скорость, с которой мы уже предоставили Украине оружие, беспрецедентна по сравнению с прошлым. Мы осознаем критичность всей ситуации и пытаемся предоставить оружие так быстро, как это возможно, чтобы оно как можно скорее попало в руки украинских защитников.

Например, если говорить о недавних шагах, а это – предоставление гаубиц, то это было сделано очень быстро. Буквально за какие-то считанные дни или примерно через неделю. Процесс был очень быстрым. И мы надеемся, что такие темпы сохранятся и дальше, процесс будет продолжаться", - сказала Квин.

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В статье: война с Россией Кристина Квин
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