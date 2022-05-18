Из-за обстрела оккупантами колонны авто в Херсонской области погибли мирные граждане

Три человека погибло из-за обстрела оккупантами колонны авто с гражданскими в Херсонской области. По процессуальному руководству Херсонской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 17 мая 2022 года российские войска вблизи села Давыдов Брод обстреляли из системы залпового огня "Град" колонну гражданских автомобилей с людьми, пытавшимися проехать в Бериславский район Херсонской области. По меньшей мере, три человека погибло, еще шестеро получили телесные повреждения разного характера и степени тяжести.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется Главным управлением Национальной полиции в Херсонской области. Правоохранители принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных вооруженными силами рф.