Из-за обстрела оккупантами колонны авто в Херсонской области погибли мирные граждане
Орки будут гореть в аду
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Три человека погибло из-за обстрела оккупантами колонны авто с гражданскими в Херсонской области. По процессуальному руководству Херсонской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 17 мая 2022 года российские войска вблизи села Давыдов Брод обстреляли из системы залпового огня "Град" колонну гражданских автомобилей с людьми, пытавшимися проехать в Бериславский район Херсонской области. По меньшей мере, три человека погибло, еще шестеро получили телесные повреждения разного характера и степени тяжести.
Досудебное расследование продолжается и осуществляется Главным управлением Национальной полиции в Херсонской области. Правоохранители принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных вооруженными силами рф.
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