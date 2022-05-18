Глава МИД Великой Британии поддерживает идею трибунала для владимира путина
Зло будет наказано
Getty Images / Global Images Ukraine
Глава МИД Великой Британии Лиз Трасс дала интервью Times Radio, цитирует министра The Guardian.
"Мы четко понимаем, что путин и все те, кто стоит за ужасающими военными преступлениями, совершаемыми в Украине, должны быть привлечены к ответственности, и мы очень тесно сотрудничаем с международным уголовным судом".
"Мы отправили специальных экспертов в Украину, чтобы помочь собрать доказательства, от показаний свидетелей и до видеодоказательств. Я говорила с украинским правительством об идее трибунала. Мы открыты для идеи трибунала, мы в настоящее время рассматриваем ее, но мы хотим наиболее эффективного способа судебного преследования тех людей, которые совершили эти ужасные военные преступления, включая изнасилования, неизбирательные нападения на гражданских лиц. Если трибунал поможет это сделать, то Великобритания определенно рассматривает возможность его поддержки".
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