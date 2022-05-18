"Обязательно предъявим претензии рф". Ахметов оценил свои потери из-за войны

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов рассказал, какие убытки его компаниям принесло полномасштабное вторжение российских захватчиков.

"После масштабного вторжения российской федерации 24 февраля 2022 г. такие заводы, как "Азовсталь", "ММК им. Ильича", "Авдеевка Кокс", Луганская ТЭЦ и десятки других предприятий были частично или полностью уничтожены или законсервированные. Довоенная капитализация этих активов превышала $20 млрд.

Кроме того, там было сырья и готовой продукции на сумму $1 млрд. Мы обязательно предъявим претензии против рф с требованием возместить все убытки, причиненные российской военной агрессией.

Мариуполь может быть восстановлен только под украинским контролем. Других вариантов для меня не может быть. Ни один бизнес SCM никогда не будет работать под контролем россии", - сказал Ахметов в интервью итальянскому телеканалу RAI.