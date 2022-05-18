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Российский офис Google планирует объявить себя банкротом

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На россии продолжат работу бесплатные сервисы компании

Российский офис Google планирует объявить себя банкротом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Российский офис компании Google намерен себя объявить банкротом. На сайте российского Федресурса появилось уведомление компании, что она предвидит собственное банкротство.

"С 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок", - говорится в заявлении компании.

Напомним, что ранее Google уже приостановил все функции монетизации контекта в Youtube. Кроме того, компания уже закрыла на россии Google Pay и все платные приложения из своего магазина, в картах перестала скрывать стратегические объекты рф, а также заблокировала трансляцию российских пропагандистских телеканалов.

Власть страны-агрессора ещё в декабре 2021 года хотела взыскать с техногиганта более 7 млрд рублей необоротного штрафа, а в мае 2022-го приставы завели дело об их принудительном взыскании. Кроме того, в кремле регулярно обвиняют компанию в блокировке контета федеральных каналов.

Стоит отметить, что на россии продолжат работу бесплатные сервисы компании.

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В статье: война с Россией
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