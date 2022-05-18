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Украинский разработчик компьютерных игр о Шерлоке Холмсе получил грант от Epic Games

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Сумма гранта не разглашается

Украинский разработчик компьютерных игр о Шерлоке Холмсе получил грант от Epic Games

Фото: frogwares.com / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украинский разработчик компьютерных игр "Frogwares" получил грант от американского разработчика "Epic Games".

В пресс-релизе "Frogwares" указывается, что война негативно повлияла на производственные процессы и частичной деорганизации студии. Средства от гранта будут выделены не переселение сотрудников компании опасных мест в Украине за границу или в более безопастные регионы нашей страны. Также этот гранд поможет компании обеспечить команду специализированным оборудованием, необходимым для разработки игр, а также перенести инфраструктуру данных.

Сумма гранта не разглашается.

Украинская компания "Frogwares" известна серией на ПК и консоли о Шерлоке Холмсе. На данный момент вышло уже более десятка версий этой игры, последняя из которых - в ноябре 2021 года.

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В статье: киберспорт война с Россией
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