Украинский разработчик компьютерных игр о Шерлоке Холмсе получил грант от Epic Games
Сумма гранта не разглашается
Фото: frogwares.com / Автор невідомий
Украинский разработчик компьютерных игр "Frogwares" получил грант от американского разработчика "Epic Games".
В пресс-релизе "Frogwares" указывается, что
Сумма гранта не разглашается.
Украинская компания "Frogwares" известна серией на ПК и консоли о Шерлоке Холмсе. На данный момент вышло уже более десятка версий этой игры, последняя из которых - в ноябре 2021 года.
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