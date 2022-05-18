Украинских бойцов с Азовстали привезли в колонию в оккупированной Еленовке - ВИДЕО
Минобороны говорит о спасительной операции
фото из свободных источников
Украинских бойцов с "Азовстали" привезли в колонию в оккупированной Еленовке на Донбассе, подконтрольной группировке "ДНР".
Видео разместило Радо Свобода.
Ранее 17 мая агентство Reuters сообщало о минимум семи автобусах, выехавших с территории завода "Азовсталь". Украинская и российская стороны пока не публиковали вывоз военных публично.
Замминистра обороны Анна Маляр ночью 17 мая подтвердила начало операции по спасению заблокированных на территории "Азовстали" украинских военных.
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MaximSK (Киев)
18.05.2022 в 16:54
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