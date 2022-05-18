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Украинских бойцов с Азовстали привезли в колонию в оккупированной Еленовке - ВИДЕО

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(1 голосов)

Минобороны говорит о спасительной операции

Украинских бойцов с Азовстали привезли в колонию в оккупированной Еленовке - ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

Украинских бойцов с "Азовстали" привезли в колонию в оккупированной Еленовке на Донбассе, подконтрольной группировке "ДНР".

Видео разместило Радо Свобода.

Читайте такжеReuters: Еще как минимум 7 автобусов с украинскими военными выехали из Азовстали

Ранее 17 мая агентство Reuters сообщало о минимум семи автобусах, выехавших с территории завода "Азовсталь". Украинская и российская стороны пока не публиковали вывоз военных публично.

Замминистра обороны Анна Маляр ночью 17 мая подтвердила начало операции по спасению заблокированных на территории "Азовстали" украинских военных.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
18.05.2022 в 16:54
Интересно, их будут обменивать или их тупо сдали в плен, где их будут мучить и убивать?
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