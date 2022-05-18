Андрей Шевченко стал первым послом платформы UNITED 24
Об этом сообщил Владимир Зеленский
Zelenskiy/Official
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко стал первым послом UNITED 24.
Об этом сообщил Владимир Зеленский.
"Андрей своим трудом и спортивными достижениями получил огромное доверие на международной арене. И теперь у него новая миссия – рассказывать миру о событиях в Украине и направить свой авторитет на увеличение международной помощи нашему государству.
Уверен, тебе все получится!" - завил Зеленский.
Напомним, что в начале мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске глобальной инициативы "UNITED 24" для помощи Украине. Ее первой составляющей стала одноименная платформа для сбора пожертвований со всего мира.
Инициатива была запущена для объединения усилий международных партнеров, доноров, благотворителей относительно поддержки Украины в защите ее независимости, территориальной целостности и суверенитета, а также в послевоенном восстановлении.
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