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Андрей Шевченко стал первым послом платформы UNITED 24

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Об этом сообщил Владимир Зеленский

Андрей Шевченко стал первым послом платформы UNITED 24

Zelenskiy/Official

Новина українською

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко стал первым послом UNITED 24.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

"Андрей своим трудом и спортивными достижениями получил огромное доверие на международной арене. И теперь у него новая миссия – рассказывать миру о событиях в Украине и направить свой авторитет на увеличение международной помощи нашему государству.

Уверен, тебе все получится!" - завил Зеленский.

Напомним, что в начале мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске глобальной инициативы "UNITED 24" для помощи Украине. Ее первой составляющей стала одноименная платформа для сбора пожертвований со всего мира.

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Инициатива была запущена для объединения усилий международных партнеров, доноров, благотворителей относительно поддержки Украины в защите ее независимости, территориальной целостности и суверенитета, а также в послевоенном восстановлении.

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В статье: Андрей Шевченко война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
Zelenskiy/Official

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