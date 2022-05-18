Стало известно, сколько может стоить бензин после отмены госрегулирования

Сети АЗС стали заключать первые договоры по поставкам топлива, которые заключаются с поставщиками уже после отмены госрегулирования. Об этом сообщание zn.ua.

По информации издания, даже если брать цены данного мелкого опта, они превысят последние розничные более чем на 50%.

Назва АЗС ДП ДП+ А-92 А-95 А-95+ А-98 Газ Socar 59,00 59,00 52,00 53,00 56,00 39,00 WOG 59,00 59,00 52,00 52,00 53,00 56,00 39,00 Shell 59,00 59,00 52,00 52,00 53,00 39,00 Parallel 70,00 70,00 47,00 НЄФТЕК 67,00 70,00 62,00 42,00