Стало известно, сколько может стоить бензин после отмены госрегулирования
В сети появился первый договор с одним из поставщиков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сети АЗС стали заключать первые договоры по поставкам топлива, которые заключаются с поставщиками уже после отмены госрегулирования. Об этом сообщание zn.ua.
По информации издания, даже если брать цены данного мелкого опта, они превысят последние розничные более чем на 50%.
|Назва АЗС
|ДП
|ДП+
|А-92
|А-95
|А-95+
|А-98
|Газ
|Socar
|59,00
|59,00
|52,00
|53,00
|56,00
|39,00
|WOG
|59,00
|59,00
|52,00
|52,00
|53,00
|56,00
|39,00
|Shell
|59,00
|59,00
|52,00
|52,00
|53,00
|39,00
|Parallel
|70,00
|70,00
|47,00
|НЄФТЕК
|67,00
|70,00
|62,00
|42,00
Напомним, что
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