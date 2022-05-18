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Стало известно, сколько может стоить бензин после отмены госрегулирования

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(1 голосов)

В сети появился первый договор с одним из поставщиков

Стало известно, сколько может стоить бензин после отмены госрегулирования

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сети АЗС стали заключать первые договоры по поставкам топлива, которые заключаются с поставщиками уже после отмены госрегулирования. Об этом сообщание zn.ua.

По информации издания, даже если брать цены данного мелкого опта, они превысят последние розничные более чем на 50%.

Назва АЗС ДП ДП+ А-92 А-95 А-95+ А-98 Газ
Socar 59,00 59,00 52,00 53,00 56,00 39,00
WOG 59,00 59,00 52,00 52,00 53,00 56,00 39,00
Shell 59,00 59,00 52,00 52,00 53,00 39,00
Parallel 70,00 70,00 47,00
НЄФТЕК 67,00 70,00 62,00 42,00

Напомним, что правительство приостановило регулирование цен на бензин. Таким образом в Министерстве экономики хотят, чтобы операторы могли насытить рынок необходимым ресурсом. Постановлением Кабмина максимальная розничная наценка на бензин составляла в размере 6,5 грн и 7 грн на дизтопливо.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
18.05.2022 в 17:27
идём в европу а сколько будут зарплаты и пенсии --молчат
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