В Беларуси запретили книгу Оруэлла 1984 - СМИ
Роман-антиутопия был бестселлером в Беларуси
фото из свободных источников
В Беларуси запретили продажа романа-антиутопии "1984" британского писателя Джорджа Оруэлла, сообщает "Наша Ніва". По информации издания, копия соответствующего распоряжения имеется в редакции.
"Снять с продажи все версии книги Оруэлла Д. 1984". О реализации будет сообщено не позднее 19 мая", — говорится в приказе.
Интересно, что в государственной сети "Белкнига" он оказался на 4 месте в списке бестселлеров. Редкий случай для книги, впервые вышедшей много десятилетий назад. И отражение того, как люди воспринимают процессы, происходящие в стране.
В антиутопии Джорджа Оруэлла " 1984 " описывается тоталитарное общество. Жители лишены гражданских прав и индивидуальности, идея порядка абсолютна, существует культ личности Большого Брата, люди обязаны полностью и некритически подчиняться властям. "Война — это мир", "Свобода — это рабство" и "Большой Брат наблюдает за тобой" — эти выражения из романа стали афоризмами.
В Советском Союзе и других тоталитарных государствах Восточной Европы книга была запрещена до 1987 года.
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