ВСУ утилизировали "лучшего снайпера" Забайкалья

ВСУ утилизировали командира отделения стрелковой роты снайперов 1-го стрелкового взвода младшего сержанта Сергея Царькова 1983 года рождения.

Как пишут российские СМИ, военный погиб 17 мая "в ходе спецоперации в Украине".

"Сергей Игоревич Царьков служил в стрелковой роте снайперов. Он был лучшим снайпером бригады. Его все очень уважали, он был профессионалом, имел авторитет. Никто не мог поверить, что такое могло произойти с ним", — рассказали в военкомате.

Также в ведомстве отметили, что Сергей Царьков с 2016 года являлся постоянным участником и призером международных армейских игр в конкурсе "Снайперский рубеж".

Похороны орка прошли 10 апреля.