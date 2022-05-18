ВСУ утилизировали "лучшего снайпера" Забайкалья
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ВСУ утилизировали командира отделения стрелковой роты снайперов 1-го стрелкового взвода младшего сержанта Сергея Царькова 1983 года рождения.
Как пишут российские СМИ, военный погиб 17 мая "в ходе спецоперации в Украине".
"Сергей Игоревич Царьков служил в стрелковой роте снайперов. Он был лучшим снайпером бригады. Его все очень уважали, он был профессионалом, имел авторитет. Никто не мог поверить, что такое могло произойти с ним", — рассказали в военкомате.
Также в ведомстве отметили, что Сергей Царьков с 2016 года являлся постоянным участником и призером международных армейских игр в конкурсе "Снайперский рубеж".
Похороны орка прошли 10 апреля.
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