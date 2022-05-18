Виталий Кличко: У Сергея Бубки четкая проукраинская позиция
Но Виталий не готов утверждать
Getty Images / Global Images Ukraine
Мэр Киева и экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко в интервью YouTube-каналу Бомбардир отреагировал на критику Сергея Бубки.
"Я знаю Сергея довольно большой промежуток времени и знаю, что у него четкая проукраинская позиция. Возможно, есть какие-то интриги. Я не следил за этими процессами, но знаю, что он патриот и у него четкая позиция относительно этой войны. Я не могу комментировать там , где не владею информацией. Знаю его как патриота и человека, который всегда отстаивает интересы Украины".
Напомним, ранее Бубка рассказал о проделанной работе за время широкомасштабной войны.
Популярное сейчас
- Зеленский предложил продлить в Украине сроки военного положения и мобилизации
- оккупанты пытаются украсть клубные автобусы Мариуполя
- Защитников Мариуполя хотят доставить в третью страну. Известно, почему в кремле согласились на эвакуацию
- +200 орков и куча техники. Генштаб ВСУ обновил данные по потерям противника
- Руслан и Роксана Малиновские стали основателями благотворительного фонда для помощи украинцам
- Kalush Orchestra спели Стефанию вместе с легендарными рокерами в Италии. ВИДЕО
Новости по теме
- 22:42 Весь спорт Виталий Кличко: Усик сказал, что большое количество денег даст в поддержку армии
- 12:08 Весь спорт Виталий Кличко: Если боксер выйдет на бой с флагом и под гимн рф, его титул публично будут погружать в ведро с кровью
- 12:26 Украинские Братья Суркисы пришли на прощание с Леонидом Кравчуком