Виталий Кличко: У Сергея Бубки четкая проукраинская позиция

Мэр Киева и экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко в интервью YouTube-каналу Бомбардир отреагировал на критику Сергея Бубки.

"Я знаю Сергея довольно большой промежуток времени и знаю, что у него четкая проукраинская позиция. Возможно, есть какие-то интриги. Я не следил за этими процессами, но знаю, что он патриот и у него четкая позиция относительно этой войны. Я не могу комментировать там , где не владею информацией. Знаю его как патриота и человека, который всегда отстаивает интересы Украины".

Напомним, ранее Бубка рассказал о проделанной работе за время широкомасштабной войны.