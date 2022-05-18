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Оккупанты хотят снести Азовсталь

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Хотят стереть любое упоминание о героическом подвиге украинских военных

Оккупанты хотят снести Азовсталь

Мариупольский городской совет

Новина українською

Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что на месте завода "Азовсталь", который оккупанты пытаются стереть с лица земли, хотят сделать технопарк или просто парковую зону, сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Главарь боевиков также заявил, что Мариуполь "будет отстроен с акцентом на курортный бизнес". Пушилин выразил надежду, что оккупационным властям в этом поможет Россия.

Ранее главарь "ДНР" заявлял, что планирует сделать из уничтоженного россиянами Мариуполя курорт.

В то же время, Мариупольский городской совет сообщил, что в "ДНР" планируют снести "Азовсталь".

Такие действия оккупантов городские власти объясняют тем, что в ВСУ скоро появятся силы для деоккупации Мариуполя, поэтому "россияне превентивно уничтожают важный для Украины промышленный комплекс", а также хотят стереть любое упоминание о героическом подвиге украинских военных.

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Мариупольский городской совет отмечает, что оккупанты не заинтересованы в восстановлении и развитии Мариуполя, потому что для них это только территория для крымского коридора.

В то же время городские власти напомнили, что "Азовсталь" – это уникальный металлургический комплекс полного цикла, который обеспечивал работу для 10 тысяч человек, миллиарды долларов валютных поступлений и налогов, 7 тысяч тонн высококачественной стали, 6 млн. тонн чугуна и 4,5 млн. тонн металлопроката.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (5)
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
18.05.2022 в 20:22
Сдохнишь ты пушилин не своей смертью.
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.05.2022 в 19:29
Ці дикуни ніколи нічого не створюють. Завжди тільки все руйнують.
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aleks68
18.05.2022 в 18:54
пенис душилин-"сказал"??а кто он такой?марионетка паРАШИ.закончит так же как и его предшественник,который брал лондон.забудут и проклянут
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football_soccer (Украина)
18.05.2022 в 18:18
Больше чем возвращения в состав Украины Донецкой и Луганской областей полностью , хочется что бы эта говорящая голова пушилин попал в руки народа, даже не суда нашего, нахрен наши суды, им веры нет, а вот попадет он в руки народа, и придется ответить за каждое сказанное слово в адрес украинцев , украинских городов и Украины в целом. Как по мне , это самая мерзкая личность среди их троицы, включая аксенова и пасечника
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-1
MaximSK (Киев)
18.05.2022 в 18:35
Не будет пушилина, будет какой-то другой персонаж, который будет выполнять приказы из кремля. Надо вернуть территории, тогда нам будет пофик на этих людей, предателей к сожалению в каждом городе хватает, даже в Херсоне.
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