ПВО 57 бригады сбила еще один российский самолет
Еще один долетался
Getty Images/Global Images Ukraine
57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко сообщает оо очередном сбитом вражеском самолете.
"По данным штаба 57 отдельной мотопехотной бригады, 18 мая 2022 года, подразделением противовоздушной обороны был сбит российский военный самолет. Слава Украине!", - говорится в сообщании.
Мототопехотинцы также иллюстрируют свое сообщение видео. Направление, где, по их словам, был поражен самолет, и его модель не раскрываются.
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