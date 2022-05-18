ПВО 57 бригады сбила еще один российский самолет

57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко сообщает оо очередном сбитом вражеском самолете.

Читайте также Уже больше 3 тысяч ББМ. Новые данные Генштаба о потерях россии в войне с Украиной

"По данным штаба 57 отдельной мотопехотной бригады, 18 мая 2022 года, подразделением противовоздушной обороны был сбит российский военный самолет. Слава Украине!", - говорится в сообщании.

Мототопехотинцы также иллюстрируют свое сообщение видео. Направление, где, по их словам, был поражен самолет, и его модель не раскрываются.