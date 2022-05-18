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ПВО 57 бригады сбила еще один российский самолет

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Еще один долетался

ПВО 57 бригады сбила еще один российский самолет

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко сообщает оо очередном сбитом вражеском самолете.

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"По данным штаба 57 отдельной мотопехотной бригады, 18 мая 2022 года, подразделением противовоздушной обороны был сбит российский военный самолет. Слава Украине!", - говорится в сообщании.

Мототопехотинцы также иллюстрируют свое сообщение видео. Направление, где, по их словам, был поражен самолет, и его модель не раскрываются.

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В статье: война с Россией
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