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Зеленский продлил военное положение еще на 90 дней. Закон ушел в Раду

Общие новости
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(1 голосов)

Теперь его должна проголосовать Верховная Рада

Зеленский продлил военное положение еще на 90 дней. Закон ушел в Раду

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский продлил срок военного положения в Украине после 24 мая еще на 90 дней.

То есть, до 23 августа.

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Президент подписал данный закон и он уже поступил на рассмотрение в Верховную Раду, которая должна проголосовать за него.

Зеленский продлил военное положение еще на 90 дней. Закон ушел в Раду - изображение 1
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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
Верховна Рада

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Комментарии (2)
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хутин пуйло 88 (Десь)
18.05.2022 в 19:22
Як це він казав у 2019? Наживається на війні сволоtа?
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0
-2
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
18.05.2022 в 20:20
Посмотри на его фото до 24.02 и после. И поймёшь наживается ли он.
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0
0

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