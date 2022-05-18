Зеленский продлил военное положение еще на 90 дней. Закон ушел в Раду
Теперь его должна проголосовать Верховная Рада
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский продлил срок военного положения в Украине после 24 мая еще на 90 дней.
То есть, до 23 августа.
Читайте также"Я уверен, что диктатор проиграет": Зеленский выступил на открытии Каннского кинофестиваля
Президент подписал данный закон и он уже поступил на рассмотрение в Верховную Раду, которая должна проголосовать за него.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Верховна Рада
Популярное сейчас
- Результат финала ЛЕ может привести к изменениям в квалификации ЛЧ. Это затрагивает интересы Динамо
- Петраков огласил заявку сборной Украины на спарринг с Риекой
- Дал волю эмоциям. Фаворов в раздевалке спел украинский легендарный хит
- "По метру вперед, работаем" - защитники Азовстали продолжают давать отпор оккупантам - ВИДЕО
- Российские хакеры намерены помешать украинскому представителю победить на Евровидении
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
Новости по теме
- 00:53 Украинские Зеленский: Эвакуационная миссия продолжается, ее курируют наши военные и разведчики
- 23:00 Украинские "Я уверен, что диктатор проиграет": Зеленский выступил на открытии Каннского кинофестиваля
- 21:44 Украинские Зеленский пообщался с Макроном: обсудили спасение военных из Азовстали и не только
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
хутин пуйло 88 (Десь)
18.05.2022 в 19:22
Ответить
0
-2
Yarik-11 ( Кропивницкий)
18.05.2022 в 20:20
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet