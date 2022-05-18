Зеленский продлил военное положение еще на 90 дней. Закон ушел в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский продлил срок военного положения в Украине после 24 мая еще на 90 дней.

То есть, до 23 августа.

Президент подписал данный закон и он уже поступил на рассмотрение в Верховную Раду, которая должна проголосовать за него.