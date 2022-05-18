Оккупант Шишимарин признал в суде вину в убийстве мирного украинца
Суд объявил перерыв до завтра
Ґрати
В Соломенском суде Киева
После того как прокурор зачитал краткий обвинительный акт, судья спросил Шишимарина, признает ли тот вину. Тот ответил, что да. На уточняющий вопрос судьи россиянин подтвердил, что признает вину "полностью".
На данный момент суд объявил перерыв до завтра из-за большого числа журналистов.
Согласно обвинительному акту, 28 февраля колонну российской армии, в которой находился Шишимарин, разбили возле села Камыши в Сумской области.
Российские военные отобрали у местного жителя автомобиль и уехали в сторону РФ. По дороге они увидели Александра Шелипова, стоявшего у своего дома и разговаривавшего по телефону.
Другой военнослужащий по фамилии Пуфаков отдал Шишимарину приказ, и тот убил Шелипова, несколько раз выстрелив ему в голову.
Возле села Камыши россияне столкнулись с бойцами самообороны. Пуфакова убили, остальные сдались в плен.
Популярное сейчас
- оккупанты пытаются украсть клубные автобусы Мариуполя
- Защитников Мариуполя хотят доставить в третью страну. Известно, почему в кремле согласились на эвакуацию
- Стал известен обладатель Лев Матча сборной Украины против Эмполи
- Генштаб: На Харьковском направлении россияне сосредоточили усилия на удержании позиций
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО