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Оккупант Шишимарин признал в суде вину в убийстве мирного украинца

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Суд объявил перерыв до завтра

Оккупант Шишимарин признал в суде вину в убийстве мирного украинца

Ґрати

Новина українською

В Соломенском суде Киева начался суд над российским военнослужащим, 21-летним Вадимом Шишимариным, который убил пожилого гражданского мужчину в Сумской области.

После того как прокурор зачитал краткий обвинительный акт, судья спросил Шишимарина, признает ли тот вину. Тот ответил, что да. На уточняющий вопрос судьи россиянин подтвердил, что признает вину "полностью".

На данный момент суд объявил перерыв до завтра из-за большого числа журналистов.

Согласно обвинительному акту, 28 февраля колонну российской армии, в которой находился Шишимарин, разбили возле села Камыши в Сумской области.

Российские военные отобрали у местного жителя автомобиль и уехали в сторону РФ. По дороге они увидели Александра Шелипова, стоявшего у своего дома и разговаривавшего по телефону.

Другой военнослужащий по фамилии Пуфаков отдал Шишимарину приказ, и тот убил Шелипова, несколько раз выстрелив ему в голову.

Возле села Камыши россияне столкнулись с бойцами самообороны. Пуфакова убили, остальные сдались в плен.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ґрати

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